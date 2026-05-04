Panorama

Fundrecht: Wann dürfen Sie ein gefundenes Handy behalten?

Ein verlorenes Handy liegt unbeachtet auf einer Bank – und plötzlich steht die Frage im Raum: Darf man es einfach mitnehmen? Wer einen Fund macht, bewegt sich rechtlich auf heiklem Terrain. Welche Pflichten gelten – und wann wird man tatsächlich Eigentümer?