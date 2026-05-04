Wirtschaft

Eurozone: Industriestimmung trotzt externen Belastungen

Die Industriestimmung in der Eurozone zeigt sich überraschend robust und steigt trotz geopolitischer Risiken weiter an. Doch hinter den positiven Zahlen mehren sich Zweifel, ob dieser Aufwärtstrend tatsächlich nachhaltig ist oder nur auf kurzfristigen Effekten basiert.