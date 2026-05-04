Wirtschaft

Eurozone: Industriestimmung trotzt externen Belastungen

Die Industriestimmung in der Eurozone zeigt sich überraschend robust und steigt trotz geopolitischer Risiken weiter an. Doch hinter den positiven Zahlen mehren sich Zweifel, ob dieser Aufwärtstrend tatsächlich nachhaltig ist oder nur auf kurzfristigen Effekten basiert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.05.2026 12:54
Lesezeit: 1 min
Eurozone: Industriestimmung trotzt externen Belastungen
Die Industriestimmung in der Eurozone steigt erneut trotz hoher Ölpreise. (Foto: dpa) Foto: Deng Hua

Im Folgenden:

  • Warum steigt die Industriestimmung trotz geopolitischer Spannungen weiter an?
  • Wie stark profitieren Unternehmen von aktuellen Lageraufbauten?
  • Welche Rolle spielen steigende Ölpreise für die Industrieentwicklung?

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