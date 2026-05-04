Volatile Thyssenkrupp-Aktie trotzt kurzzeitig dem Gegenwind - MDAX-Wert mit Auf und Ab

Thyssenkrupp-Aktie aktuell: Trotz Stopp beim Stahlverkauf dreht der MDAX-Wert ins Plus - kurzzeitig

Die auf Eis gelegte Trennung vom Stahlgeschäft hat die Anleger der Thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) am Montag zunächst nicht nachhaltig belastet. Die vorbörslich schwachen Titel drehten nach Handelsbeginn in einem freundlichen Marktumfeld rasch ins Plus und setzten die bereits am Donnerstag gestartete Rally zunächst fort. Nach einem Hoch seit Anfang März hielten sie sich gegen Mittag mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 10,175 Euro. Der Thyssenkrupp-Aktienkurs zeigte damit erneut relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Im weiteren Handelsverlauf konnte die Thyssenkrupp-Aktie die Gewinne aber nicht behaupten. Am frühen Nachmittag steht bei der Thyssenkrupp-Aktie aktuell ein Minus bei 9,91 Euro - gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag ist das ein Abschlag von mehr als 1,7 Prozent im XETRA-Handel.

Starke Kursentwicklung der Thyssenkrupp-Aktie seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn ergibt sich bei der Thyssenkrupp-Aktie ein Kursgewinn von knapp 10 Prozent – beim MDAX, dem Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, sind es lediglich 0,7 Prozent. Im Februar, noch vor Beginn des Nahostkriegs, hatten die Aktien bei 12,475 Euro ein Hoch seit 2018 markiert. Danach verloren sie bis Ende März wieder über 40 Prozent an Wert, konnten sich zuletzt jedoch wieder deutlich stabilisieren.

Dass der Industriekonzern gemeinsam mit dem indischen Wettbewerber Jindal am Wochenende mitteilte, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche über einen Verkauf abzubrechen, erklärte Thyssenkrupp mit verbesserten Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa sowie Fortschritten bei der Restrukturierung der Sparte. Die Neuausrichtung solle aus eigener Kraft umgesetzt werden, um den Stahlbereich nachhaltig profitabel zu machen, hieß es. Mittelfristig hält das Unternehmen jedoch weiterhin an Verkaufsplänen fest, was auch für die Perspektive der Thyssenkrupp-Aktie relevant bleibt.

Bewertung und Marktumfeld im Fokus

Der ausschlaggebende Punkt für diese Entscheidung sei vermutlich die Bewertung der Sparte vor dem Hintergrund einer verbesserten Lage in Europa und der erzielten Fortschritte bei der Restrukturierung gewesen, kommentierte ein Börsianer. Protektionistische Maßnahmen der EU dürften der Branche zusätzlich Rückenwind geben. Analysten der US-Bank JPMorgan hatten bereits im Vorjahr nach Bekanntwerden der Pläne von einer "Renaissance der Branche" gesprochen. Für den MDAX-Wert ergibt sich daraus eine interessante Ausgangslage.

"Die Nachricht ist formal neu, kommt unseres Erachtens aber nicht völlig überraschend", schrieb Dirk Schlamp von der DZ Bank zum Abbruch der Gespräche. Denn "bereits im Vorfeld hatten Medienberichte auf Probleme im Due-Diligence- beziehungsweise Verhandlungsprozess hingewiesen, insbesondere bei Pensionslasten, künftigem Investitionsbedarf und Energiekosten". Die Pause bei den Verkaufsplänen sei "daher eher die Bestätigung eines bekannten Risikos als ein völlig neuer negativer Impuls". Überraschend sei weniger die Unterbrechung selbst als vielmehr die positive Begründung durch Thyssenkrupp mit besseren Marktbedingungen und dem eigenen Wertsteigerungspotenzial, was auch die Thyssenkrupp-Aktie stützt.

Ein Händler hatte am frühen Morgen ebenfalls festgestellt, dass der Abbruch der Gespräche nicht völlig unerwartet komme, bewertete diesen jedoch angesichts der vorbörslichen Verluste als eher negativ. Denn der Verkauf des Stahlgeschäfts könnte für Thyssenkrupp ein "Gamechanger" sein, der nun vorerst nicht umgesetzt wird. Für die weitere Entwicklung der Thyssenkrupp-Aktie und den Thyssenkrupp-Aktienkurs bleibt dies ein entscheidender Faktor.

Unsichere Perspektiven trotz kurzfristiger Stärke

Die Thyssenkrupp-Aktie zeigt sich aktuell widerstandsfähig und profitiert von verbesserten Marktbedingungen sowie unternehmensinternen Fortschritten. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere im Hinblick auf das Stahlgeschäft, das weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Der MDAX-Wert hat zwar zuletzt an Stabilität gewonnen, doch der Thyssenkrupp-Aktienkurs hängt stark von strategischen Entscheidungen und externen Faktoren ab. Anleger sollten daher sowohl Chancen als auch Risiken sorgfältig abwägen. Kurzfristige Gewinne sind möglich, langfristig bleibt die Entwicklung jedoch eng an die Transformation des Konzerns gekoppelt.