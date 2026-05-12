Wirtschaft

China beschleunigt die Elektrifizierung von Lastwagen. Hohe Dieselpreise geben den Impuls

Steigende Dieselpreise nach Ausbruch des Krieges mit Iran beschleunigen die Transformation des chinesischen Schwerlastverkehrs. Analysten und Fahrzeughersteller erwarten, dass das Jahr 2026 ein Durchbruchsjahr für den Markt elektrischer Lastwagen in China werden könnte. Dies würde die Nachfrage nach Rohöl im größten Importland des Rohstoffs weltweit zusätzlich begrenzen.