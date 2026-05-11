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Kommentar

Mitten in einer Kriegszone. Wenn die Kontrolle verschwindet, beginnt Führung.

Ein Unternehmer wacht in Lwiw in der Ukraine auf und erfährt, dass Krieg ist. Seine Geschichte zeigt, was Führung bedeutet, wenn Pläne wertlos werden und Menschen Orientierung brauchen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.05.2026 15:11
Lesezeit: 8 min
Mitten in einer Kriegszone. Wenn die Kontrolle verschwindet, beginnt Führung.
Was ein Kriegstag über Führung lehrt, berichtet Allan Kirkeby Andreasen, CEO von A2Software in einem persönlichen Bericht. (Foto: dpa) Foto: Michael Shtekel

Im Folgenden:

  • Warum ein Unternehmer in der Ukraine am Kriegstag seine Mitarbeiter vor das Unternehmen stellte.
  • Wie ein dänischer Militärpsychologe einem Geschäftsführer in Lwiw das Führen beibrachte.
  • Welche Lehren aus dem Kriegsalltag auch für Unternehmen in stabilen Ländern gelten.

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