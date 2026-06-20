Finanzen

Deutsche Börse: Deutschland strebt eine Ausnahmeregelung von der gemeinsamen Aufsicht an

Deutschland fordert mehr europäische Kapitalmarktintegration, will der Deutschen Börse aber offenbar eine Ausnahme sichern. Der Fall zeigt, wie nationale Interessen die Kapitalmarktunion ausbremsen.
Autor
avtor
Ken Rohelaan
20.06.2026 05:47
Lesezeit: 8 min

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland eine europäische Finanzaufsicht fordert, die eigene Börse aber davon ausnehmen will.
  • Weshalb der deutsche Sonderweg für den Frankfurter Finanzplatz andere EU-Staaten verärgert.
  • Welche Folgen der Streit um nationale Aufsichtsrechte für die europäische Kapitalmarktunion hat.

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