Panorama

EU einigt sich auf Fluggastrechte-Reform: Das ändert sich für Reisende

Die EU hat sich auf neue Regeln für Flugreisende verständigt. Künftig sollen Passagiere bei Gepäck, Sitzplätzen und Informationen besser geschützt werden. Gleichzeitig gab es harte Verhandlungen über Entschädigungen bei Verspätungen. Ist die gefundene Lösung wirklich ein Gewinn für Verbraucher?