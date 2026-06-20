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KI-Bewerbung: Diese 5 Fehler sollten Sie vermeiden

Immer mehr Bewerber nutzen KI, um ihre Jobsuche zu beschleunigen. Doch die besten Ergebnisse entstehen nicht auf Knopfdruck. Wer Chatbots nur oberflächlich nutzt, bleibt oft hinter seinen Möglichkeiten zurück. Warum scheitern viele Bewerbungen trotz moderner KI-Unterstützung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.06.2026 08:37
Lesezeit: 4 min
KI-Bewerbung: Diese 5 Fehler sollten Sie vermeiden
KI kann Bewerbungen verbessern – oder verschlechtern. Fünf häufige Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum scheitern viele Bewerbungen trotz moderner KI-Unterstützung?
  • Welche Rolle spielt ein gutes Briefing für die KI?
  • Wie wird KI vom Texter zum echten Karriereberater?

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