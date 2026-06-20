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KI-Bewerbung: Diese 5 Fehler sollten Sie vermeiden

Immer mehr Bewerber nutzen KI, um ihre Jobsuche zu beschleunigen. Doch die besten Ergebnisse entstehen nicht auf Knopfdruck. Wer Chatbots nur oberflächlich nutzt, bleibt oft hinter seinen Möglichkeiten zurück. Warum scheitern viele Bewerbungen trotz moderner KI-Unterstützung?