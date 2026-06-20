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Hyundai Inster im Test: Kleiner Elektro-SUV für fast jeden Geldbeutel

Der Hyundai Inster wirkt auf den ersten Blick wie ein elektrischer Stadtzwerg. Im Test zeigt der kleine SUV aber mehr Platz, Komfort und Alltagstalent, als seine Länge vermuten lässt.
Autor
Matej Štakul
20.06.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Hyundai Inster im Test: Kleiner Elektro-SUV für fast jeden Geldbeutel
Hyundai Inster im Test: Der kleine Stromer überrascht im Alltag. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Was Käufer beim neuen Elektro-Einstiegsmodell von Hyundai für knapp 24.000 Euro erwarten dürfen.
  • Warum der nur 3,84 Meter kurze Stadt-SUV im Test beim Platzangebot im Innenraum überrascht.
  • Welche Kompromisse Fahrer bei der realen Reichweite und dem Kofferraumvolumen des Fahrzeugs eingehen müssen.

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