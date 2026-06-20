Unternehmen

Die 7 gefährlichsten Bürokratiefallen für Mittelständler: So hebeln Sie sie aus

Immer neue Regeln, Formulare und Dokumentationspflichten treiben Mittelständler an ihre Grenzen – oft weit stärker als große Konzerne. Viele Unternehmen verschärfen die Bürokratie im eigenen Haus zusätzlich selbst, könnten jedoch den Aufwand mit einfachen Maßnahmen drastisch senken.