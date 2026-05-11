Finanzen

Lagarde bremst Stablecoins: Warum die EZB den digitalen Euro schützen will

EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellt sich skeptisch gegen Stablecoins in Euro. Sie sieht Risiken für Finanzstabilität, Banken und geldpolitische Steuerung. Stattdessen setzt sie auf tokenisierte Bankeinlagen und ein digitales Euro-Projekt unter Kontrolle Europas.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.05.2026 16:08
Lesezeit: 5 min
Lagarde bremst Stablecoins: Warum die EZB den digitalen Euro schützen will
EZB-Chefin Christine Lagarde favorisiert eine andere Lösung. (Foto: dpa) Foto: Florian Wiegand

Im Folgenden:

  • Warum EZB-Chefin Lagarde Euro-Stablecoins trotz möglicher Vorteile klar ablehnt.
  • Weshalb die EZB tokenisierte Bankeinlagen gegenüber privaten Stablecoins bevorzugt.
  • Welche Spannungen zwischen EZB, Bundesbank und EU-Kommission in der Stablecoin-Frage bestehen.

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