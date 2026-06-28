Finanzen

Experteninterview: Welche Finanzierungsalternativen Unternehmen kennen sollten

Für viele Mittelständler ist Finanzierung zunehmend eine strategische Herausforderung. Besonders kritisch wird es, wenn Investitionen gar nicht erst geplant werden können, weil Unternehmen mit schwierigen Bankgesprächen, höheren Sicherheiten oder längeren Prüfprozessen rechnen müssen. Doch welche Alternativen gibt es? Kai Eberhard, Geschäftsführer der DAL Deutsche Anlagen-Leasing, hat wichtige Tipps.