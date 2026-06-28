Finanzen

Experteninterview: Welche Finanzierungsalternativen Unternehmen kennen sollten

Für viele Mittelständler ist Finanzierung zunehmend eine strategische Herausforderung. Besonders kritisch wird es, wenn Investitionen gar nicht erst geplant werden können, weil Unternehmen mit schwierigen Bankgesprächen, höheren Sicherheiten oder längeren Prüfprozessen rechnen müssen. Doch welche Alternativen gibt es? Kai Eberhard, Geschäftsführer der DAL Deutsche Anlagen-Leasing, hat wichtige Tipps.
Autor
avtor
Anika Völger
28.06.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
Experteninterview: Welche Finanzierungsalternativen Unternehmen kennen sollten
Bankkredite werden schwieriger: DAL-Geschäftsführer Kai Eberhard erklärt, wie Mittelständler mit Leasing, Mietkauf und Working Capital liquide bleiben (Foto: iStock).

Im Folgenden:

  • Warum der klassische Bankkredit für viele Mittelständler schwieriger wird – und welche Rolle Basel IV dabei spielt.
  • Welche Alternativen Unternehmen jetzt prüfen können: Von Leasing und Mietkauf bis Sale-and-lease-back und Working-Capital-Finanzierung.
  • Wie Mittelständler ihre Liquidität schonen, Investitionen trotzdem ermöglichen und Finanzierungsfehler vermeiden.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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