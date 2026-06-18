Politik

Koalition verschiebt Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket

Das umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition für stabile Krankenkassenbeiträge soll noch nicht in der kommenden Woche im Bundestag zur Abstimmung kommen. Nach Angaben aus den Fraktionen von Union und SPD ist die zweite und dritte Lesung nun erst in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause vorgesehen.