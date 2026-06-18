Politik

Koalition verschiebt Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket

Das umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition für stabile Krankenkassenbeiträge soll noch nicht in der kommenden Woche im Bundestag zur Abstimmung kommen. Nach Angaben aus den Fraktionen von Union und SPD ist die zweite und dritte Lesung nun erst in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause vorgesehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.06.2026 18:00
Lesezeit: 1 min
Koalition verschiebt Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket
Abstimmung zum Gesundheitssparpaket auf Juli verschoben. Die Hintergründe: Das bedeuten höhere Zuzahlungen bis 2027 für Sie als Patient (Foto: dpa). Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  • Warum Union und SPD die Abstimmung über das Gesundheits-Sparpaket in den Juli verschieben.
  • Wie das geplante Paket die gesetzlichen Krankenkassen ab 2027 in Milliardenhöhe entlasten soll.
  • Welche höheren Zuzahlungen und Einschränkungen bei der Mitversicherung künftig auf Patienten zukommen.

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