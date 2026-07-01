Finanzen

Kospi zeigt die gefährliche Seite der KI-Euphorie

Südkoreas Börse feiert den KI-Boom, doch hinter der Rekordrally wächst ein gefährliches Muster. Privatanleger kaufen Chipwerte auf Kredit, setzen auf gehebelte ETFs und übernehmen Risiken, die ausländische Investoren bereits abbauen. Der Kospi wird damit zum Warnsignal für alle, die künstliche Intelligenz für eine Einbahnstraße nach oben halten.
Autor
Bonnier Investor
01.07.2026 09:23
Lesezeit: 4 min
Kospi zeigt die gefährliche Seite der KI-Euphorie
Südkoreas Kospi zeigt die Schattenseite des KI-Booms. (Foto: dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Kim Jae-Hwan) Foto: Kim Jae-Hwan

Im Folgenden:

  • Warum der Kospi für deutsche Anleger zum Warnsignal wird.
  • Welche Risiken hinter der südkoreanischen KI-Rally stehen.
  • Wie Privatanleger mit Krediten neue Börsengefahren schaffen.

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