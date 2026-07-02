Finanzen

Krypto-Investor Roman German: Das Bitcoin-Muster deutet auf das Ende der Abwärtsphase hin

Nach Einschätzung des Krypto-Investors Roman German folgt Bitcoin weiterhin dem alten Vierjahreszyklus. Sollte sich das Muster bestätigen, könnte die Abwärtsphase, die nach dem Kurshoch im Oktober letzten Jahres einsetzte, nun ihrem Ende entgegengehen.