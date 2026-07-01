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Saab landet historischen U-Boot-Deal mit Polen

Polen kauft drei U-Boote von Saab und zahlt deutlich mehr als zunächst erwartet. Der Auftrag umfasst nicht nur die Boote selbst, sondern auch Waffen, Ausbildung und Infrastruktur. Für Saab könnte der historische Deal zum Türöffner für weitere Exportgeschäfte werden.