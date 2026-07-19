Wirtschaft

Japan: Der Feind ist nicht das Elektroauto, der Feind ist der Kohlenstoff

Autos aus diesem asiatischen Land stehen ganz oben auf der Wunschliste potenzieller Käufer. Zu den Stärken der Branche zählen die Fähigkeit zur langfristigen Planung, ein hohes Maß an ingenieurtechnischem Know-how und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.