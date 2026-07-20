Finanzen

Ein Gewinn für Unternehmen und Bürger: Brüssel lockert die strengsten Regeln des Emissionshandels

Die Europäische Kommission wird am Freitag einen Vorschlag zur Überarbeitung des Emissionshandelssystems (ETS) vorlegen. Wir haben uns angesehen, worum es dabei geht, warum die Debatte so hitzig geführt wird und worin der Unterschied zwischen ETS und ETS2 besteht.
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Bonnier Investor, Albina Kenda
20.07.2026 06:00
Lesezeit: 8 min
Ein Gewinn für Unternehmen und Bürger: Brüssel lockert die strengsten Regeln des Emissionshandels
Die EU plant eine Reform beim Emissionshandel: Mehr kostenlose Zertifikate und weichere ETS Regeln sollen die europäische Industrie spürbar entlasten (Foto: dpa). Foto: Marius Burgelman

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Kommission die strengen Regeln des Emissionshandels lockern will.
  • Weshalb Brüssel die Einführung des neuen ETS2-Systems für Heizung und Verkehr verschiebt.
  • Welche konkreten Erleichterungen die geplante Reform für die europäische Industrie bringt.

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