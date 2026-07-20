Finanzen

Ein Gewinn für Unternehmen und Bürger: Brüssel lockert die strengsten Regeln des Emissionshandels

Die Europäische Kommission wird am Freitag einen Vorschlag zur Überarbeitung des Emissionshandelssystems (ETS) vorlegen. Wir haben uns angesehen, worum es dabei geht, warum die Debatte so hitzig geführt wird und worin der Unterschied zwischen ETS und ETS2 besteht.