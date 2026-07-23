Finanzen

Nestle-Aktie enttäuscht Anleger

Der Teilverkauf des Wasser-Geschäfts bringt Nestle 2,8 Milliarden Franken. Trotzdem fällt die Aktie nach den Zahlen deutlich.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 10:55
Aktualisiert: 23.07.2026 10:55
Lesezeit: 1 min
Nestle-Aktie enttäuscht Anleger
Nestle-Aktie enttäuscht Anleger mit einem vorsichtigeren Margenausblick. (Foto: dpa) Foto: Jean-Christophe Bott

Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen

Die Aktien von Nestle sind am Donnerstag im frühen Handel deutlich gefallen. Der sonst wenig volatile Wert brach um 6,4 Prozent ein. Damit beendete die Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung, die zuletzt neue Jahreshochs gebracht hatte. Der Rücksetzer drückte den Wert wieder an den oberen Rand der Seitwärtsspanne von rund 75 bis 80 Franken, in der sich der Kurs im Frühjahr bewegt hatte und aus der er erst gegen Ende Juni ausgebrochen war.

Profitabilität: Analysten sehen Wermutstropfen

Als möglichen Wermutstropfen machten Analysten die Profitabilität aus. So wiesen die Experten der UBS auf einen Sondereffekt hin, der zur Verbesserung der operativen Marge beigetragen habe: Änderungen im Zusammenhang mit einem Pensionsplan steuerten nämlich 30 Basispunkte bei. Ohne diesen Effekt wäre die Marge insgesamt also um 40 Basispunkte gesunken.

Die Analysten der ZKB verwiesen zudem auf den etwas vorsichtiger ausgefallenen Ausblick für die Marge. So soll die Marge im zweiten Halbjahr auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten liegen und nicht mehr darüber.

Wasser-Geschäft: Analysten begrüßen Teilverkauf

Den Teilverkauf des Wasser-Geschäfts bezeichneten Analysten unterdessen als erfreulich. Mit umgerechnet 2,8 Milliarden Franken bewege sich der Erlös im Rahmen der von Experten zuvor genannten Größenordnung. Dasselbe gelte auch für die angekündigten Abschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Franken.

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