Finanzen

Wie man ein Portfolio zusammenstellt, das jeden Monat viertausend Dollar an Dividenden einbringt

Die Größe eines Portfolios, das einem Anleger jährlich 48.000 Dollar an Dividenden einbringt, hängt in erster Linie von der gewählten Strategie, der erwarteten Dividendenrendite und der Risikobereitschaft ab.