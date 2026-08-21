Finanzen

Wie man ein Portfolio zusammenstellt, das jeden Monat viertausend Dollar an Dividenden einbringt

Die Größe eines Portfolios, das einem Anleger jährlich 48.000 Dollar an Dividenden einbringt, hängt in erster Linie von der gewählten Strategie, der erwarteten Dividendenrendite und der Risikobereitschaft ab.
Autor
avtor
Jaan Martin Raik
21.08.2026 12:22
Lesezeit: 7 min
Wie man ein Portfolio zusammenstellt, das jeden Monat viertausend Dollar an Dividenden einbringt
Warum gewinnt eine Strategie mit niedrigerer Rendite oft? (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie die gewählte Dividendenstrategie die benötigte Portfoliogröße für ein stabiles Zusatzeinkommen bestimmt.
  • Warum Dividendenstrategien mit niedrigeren Renditen langfristig oft erfolgreicher als aggressive Ansätze sind.
  • Welche drei Anlagestrategien monatliche Ausschüttungen von 4.000 US-Dollar ermöglichen können.

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Jaan Martin Raik

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Jaan Martin Raik ist Autor bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit estnischer Perspektive auf Börsen, Aktienmärkte, Immobilienfonds, Technologieunternehmen und internationale Finanztrends.

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