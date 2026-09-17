Bilfinger-Aktie bricht ein: 1.500 Stellen gefährdet

Bilfinger-Aktie unter Druck: Konzern senkt Prognose und streicht bis zu 1.500 Stellen

Die Bilfinger-Aktie steht nach einer erneuten Prognosesenkung massiv unter Druck. Der Industriedienstleister bekommt die Folgen des länger als erwartet anhaltenden Kriegs im Nahen Osten zu spüren. Kunden halten sich mit Investitionen zurück und verschieben Aufträge. Bilfinger reagiert mit einem Sparprogramm, von dem weltweit bis zu 1.500 Stellen betroffen sein könnten.

Der Konzern teilte am Mittwochabend mit, dass die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr deutlich hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleibt. Besonders im dritten Quartal habe die Zurückhaltung der Kunden spürbar zugenommen. Das betreffe sowohl die Vergabe neuer Aufträge als auch den Abruf von Leistungen aus bestehenden Rahmenverträgen.

Die Bilfinger-Aktie reagierte am Donnerstag mit einem massiven Kursrutsch. Reuters zufolge verlor das Papier zeitweise rund 24 Prozent. Damit reagiert der Markt nicht nur auf die gesenkte Umsatzprognose, sondern vor allem auf den deutlichen Einbruch der erwarteten Profitabilität und des freien Mittelzuflusses.

Bilfinger senkt Prognose für 2026

Für das Gesamtjahr rechnet Bilfinger nun mit einem Umsatz von 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern noch 5,4 bis 5,9 Milliarden Euro erwartet.

Noch deutlicher fällt die Korrektur beim Ergebnis aus. Die EBITA-Marge soll 2026 nur noch 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen. Zuvor hatte Bilfinger eine Spanne von 5,8 bis 6,2 Prozent in Aussicht gestellt.

In dieser Prognose sind bereits die Einmalkosten für das neue Sparprogramm enthalten. Bereinigt um diese Belastungen erwartet Bilfinger eine EBITA-Marge von 4,6 bis 5,0 Prozent. Auch beim freien Mittelzufluss muss der Konzern zurückrudern: Statt 250 bis 300 Millionen Euro werden nun nur noch 180 bis 220 Millionen Euro erwartet.

Damit korrigiert Bilfinger seine Erwartungen für 2026 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Noch bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August hatte das Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt, allerdings bereits signalisiert, dass bei der EBITA-Marge nur noch das untere Ende der Spanne realistisch sei.

Bilfinger-Aktie stürzt nach Gewinnwarnung ab

Für Anleger kommt die Prognosesenkung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Bilfinger-Aktie war bereits vor der aktuellen Gewinnwarnung unter Druck geraten. Am Donnerstag beschleunigte sich der Ausverkauf jedoch deutlich.

Der Kursrutsch zeigt, wie stark die Börse auf die veränderten Erwartungen an Umsatz, Ergebnis und Cashflow reagiert. Besonders die Korrektur der EBITA-Marge fällt ins Gewicht: Zwischen der bisherigen Untergrenze von 5,8 Prozent und der neuen Untergrenze von 3,2 Prozent liegen 2,6 Prozentpunkte.

Bilfinger steht damit kurzfristig vor einer deutlich schwächeren Ertragslage. Gleichzeitig hält der Konzern an seiner langfristigen Strategie fest.

Bis zu 1.500 Stellen stehen zur Disposition

Um auf die veränderte Nachfrage zu reagieren, startet Bilfinger das Sparprogramm „Agile“. Im Mittelpunkt stehen eine stärkere Bündelung von Ressourcen, die Anpassung der Kapazitäten an die veränderten Marktbedingungen und der Aufbau einer globalen Shared-Services-Organisation.

Weltweit könnten davon bis zu 1.500 Stellen betroffen sein. Bilfinger beschäftigt derzeit rund 31.000 Mitarbeiter. Das entspricht rechnerisch knapp fünf Prozent der Belegschaft.

Das Unternehmen betont, dass alle Maßnahmen eng mit den Sozialpartnern abgestimmt werden sollen. Die geplanten Veränderungen sollen die Organisation flexibler machen und Bilfinger ermöglichen, schneller auf Schwankungen der Nachfrage zu reagieren.

Für die Umsetzung des Programms will Bilfinger im vierten Quartal 2026 Rückstellungen von rund 75 Millionen Euro bilden. Ab 2027 soll „Agile“ die Geschäftsentwicklung positiv beeinflussen. Ab 2028 sollen die Maßnahmen jährlich rund 75 Millionen Euro einsparen.

Bilfinger hält an 2030-Zielen fest

Trotz der Gewinnwarnung bestätigt der Vorstand seine mittelfristigen Ziele. Bis 2030 strebt Bilfinger ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent an. Die EBITA-Marge soll auf 8 bis 9 Prozent steigen. Gleichzeitig will der Konzern eine Cash Conversion Rate von mindestens 90 Prozent erreichen.

Die Ziele liegen damit deutlich über der für 2026 erwarteten Profitabilität. Bilfinger hatte 2025 einen Umsatz von 5,427 Milliarden Euro und eine EBITA-Marge von 5,5 Prozent erzielt. Der freie Mittelzufluss lag bei 330 Millionen Euro.

Der Konzern setzt für den weiteren Wachstumskurs unter anderem auf operative Verbesserungen, eine stärkere Marktbearbeitung und Akquisitionen. Die Strategie soll Bilfinger bis 2030 zu deutlich höheren Margen führen. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Nahost-Krieg bremst Investitionen

Der aktuelle Rückschlag hängt nach Angaben von Bilfinger vor allem mit der geopolitischen Lage zusammen. Der länger als erwartet andauernde Krieg im Nahen Osten sorgt demnach für eine zunehmende Zurückhaltung bei Investitionen.

Das trifft Bilfinger über seine Kunden aus der Prozessindustrie. Der Konzern ist unter anderem in den Bereichen Energie, Chemie und Petrochemie, Pharma und Biopharma sowie Öl und Gas aktiv. Insgesamt erwirtschaftet Bilfinger einen großen Teil seines Geschäfts mit Dienstleistungen rund um industrielle Anlagen: von Engineering und Installation bis zu Wartung und Optimierung.

Bereits im ersten Halbjahr hatte die geopolitische Unsicherheit das Geschäft belastet. Im zweiten Quartal lag die EBITA-Marge bei 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Bilfinger verwies zudem auf eine geringere Kapazitätsauslastung und Verzögerungen beim Cashflow.

Nun zeigt sich, dass die erhoffte Belebung im zweiten Halbjahr zunächst ausbleibt. Weiterlesen Platzt die KI-Blase aufgrund des überhitzten Anleihemarktes?

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Was die Prognosesenkung für die Bilfinger-Aktie bedeutet

Für die Bilfinger-Aktie rückt damit die Frage in den Vordergrund, wie schnell sich die Nachfrage der Kunden wieder erholt und ob Bilfinger die geplanten Einsparungen tatsächlich umsetzen kann.

Kurzfristig belasten drei Faktoren den Konzern: die schwächere Auftragsvergabe, die deutlich niedrigere erwartete EBITA-Marge und der reduzierte freie Mittelzufluss. Hinzu kommen die zunächst anfallenden Kosten des Sparprogramms.

Auf der anderen Seite hält Bilfinger an seinen 2030-Zielen fest. Das Unternehmen setzt darauf, dass sich die Nachfrage nach Dienstleistungen zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit langfristig weiterentwickelt und die eigenen Maßnahmen die Profitabilität erhöhen.

Für die Bilfinger-Aktie treffen damit kurzfristig deutlich gesunkene Erwartungen auf langfristig unveränderte Ziele. Entscheidend wird nun sein, ob sich die operative Entwicklung 2027 tatsächlich stabilisiert und „Agile“ ab 2028 den angekündigten Ergebnisbeitrag von jährlich rund 75 Millionen Euro liefert.