Wirtschaft

Mitarbeiterbenefits: Warum Unternehmen das Wunschkonzert beenden

Gratis-Bananen, Hafermilch und Achtsamkeits-Apps sollten Beschäftigte glücklich machen. Doch viele Unternehmen erkennen inzwischen, dass teure Mitarbeiterbenefits kaum Einfluss auf Leistung und Bindung haben. Statt immer neuer Extras rücken Wertschätzung, gute Führung und sinnvolle Arbeit wieder in den Mittelpunkt.