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Bierbranche in der Krise: Warsteiner Braugruppe trennt sich von Hunderten Mitarbeitern

Mehr als 330 Beschäftigte sind von den tiefen Einschnitten beim Warsteiner Bierkonzern betroffen - auch im Stammland Nordrhein-Westfalen. Zugleich wandern Marken und Anlagen nach Warstein. In Paderborn müssen Mitarbeiter weiter bangen.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.11.2026 13:03
Lesezeit: 2 min
Bierbranche in der Krise: Warsteiner Braugruppe trennt sich von Hunderten Mitarbeitern
Stellenabbau: Warsteiner entlässt am Stammsitz mehr als hundert Mitarbeitende. (Foto: dpa) Foto: Bernd Thissen

Bierbranche in der Krise: Warsteiner Braugruppe trennt sich von Hunderten Mitarbeitern

Der Warsteiner Bierkonzern trennt sich in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr von mehr als jedem dritten Mitarbeiter. Am Standort Warstein im Sauerland seien die Verhandlungen über den Abbau von rund 125 Arbeitsplätzen mit den Arbeitnehmervertretern abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Damit werde es möglich, die Belegschaft am Stammsitz in Warstein auf 600 Mitarbeiter bis zum Jahresende 2026 zu reduzieren.

"Ich bin sicher, dass wir mit diesen Verhandlungen eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft des Unternehmens schaffen", sagte Konzernchef Bodo-Joachim Wendenburg. Im Detail soll in Warstein rund ein Drittel der abzubauenden Stellen durch Renteneintritte und dem Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse wegfallen. Für den Fall, dass auf diesem Weg nicht die notwendige Anzahl erreicht werde, sei ein Interessenausgleich mit Sozialplan vereinbart.

Nach Angaben der Gewerkschaft NGG NRW ist offen, ob es bei dem Stellenabbau in Warstein zu betriebsbedingten Kündigungen kommen wird. Das werde sich im Monatsverlauf zeigen, sagte die Landesvorsitzende Isabell Mura. Das Management wolle Mitarbeitern Aufhebungsverträge anbieten. Auch könnten sich Mitarbeiter melden. Sollte die Resonanz nicht ausreichen, würde in einem zweiten Schritt im Dezember konkret über einen Sozialplan verhandelt.

Ungewisse Zukunft für Brauerei in Paderborn

Der Bierkonzern hat im zweiten Halbjahr 2026 bereits seine Brauerei in Herford geschlossen. Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter. Zudem hatte der Konzern im Mai die Trennung von der Brauerei in Paderborn mit mehr als 100 Mitarbeitern bekanntgegeben. Ziel in Paderborn sei weiterhin ein Verkauf, heißt es. Sollte das bis zum Jahresende 2026 nicht erfolgt sein, werde der Betrieb dort ebenfalls eingestellt, die damit verbundenen Arbeitsplätze fielen weg.

Der Stellenabbau in Herford und Warstein sowie die anstehende Trennung von der Paderborner Brauerei betrifft damit unter dem Strich mehr als 330 Mitarbeiter. Der Bierkonzern, der unter dem Namen der Gründerfamilie als Haus Cramer Gruppe agiert, konzentriert seine Bierproduktion in NRW in Warstein. Die Produktion der Biermarken Herforder und Paderborner wird nach Warstein verlagert. Damit werden die Anlagen an dem Stammsitz stärker ausgelastet.

Der Stammsitz Warstein hat eine riesige Kapazität von 6 Millionen Hektolitern Jahresproduktion. Angaben zur Auslastung macht das Unternehmen allerdings nicht. Mit den Investitionen in eine eigene Entalkoholisierungsanlage sowie das Verlagern der Abfüllanlage aus Herford würden neue Möglichkeiten in Warstein geschaffen. Der Betrieb in Herford hatte eine Jahreskapazität von 0,3 Millionen Hektoliter. In Paderborn beträgt die Jahreskapazität rund 1 Million Hektoliter.

Das Familienunternehmen begründete die tiefen Einschnitte in NRW mit dem sinkenden Bierkonsum in Deutschland. Die Haus Cramer Gruppe verfügt zudem über drei Produktionsstandorte in Bayern, die aber nicht betroffen seien.

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