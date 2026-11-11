Finanzen

US-Marktbericht: Wall Street legt kräftig zu – Tech-Aktien führen breiten Aufschwung an

Erfahren Sie, welche Dynamik die US-Börsen wieder ins Plus treibt und was das für Anleger bedeutet.
Autor
Bonnier Investor
11.11.2026 22:43
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Wall Street legt kräftig zu – Tech-Aktien führen breiten Aufschwung an
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Erneuter Aufschwung an den US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Führungsrolle übernahm dabei der Technologiesektor, der eine breit angelegte Erholung anführte, da der Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz an die Börsen zurückkehrte.

Der Nasdaq Composite kletterte um 1,60 Prozent auf 25.466,19 Punkte, während der S&P 500 um 1,31 Prozent zulegte und bei 7.619,38 Zählern schloss.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,49 Prozent auf einen Endstand von 52.486,49 Punkten.

Ergebnisse von CoreWeave beflügeln die Stimmung

Die Anlegerstimmung wurde durch erfreuliche Geschäftsergebnisse des KI-Cloud-Dienstleisters CoreWeave beflügelt. Dies trug dazu bei, die Sorgen bezüglich des jüngsten Ausverkaufs bei KI-Aktien sowie die erhebliche Schuldenlast des Unternehmens zu mildern.

Die Aktien von CoreWeave schossen um 24,71 Prozent auf 60,77 US-Dollar in die Höhe und verzeichneten damit ihren größten Tagesgewinn seit 17 Monaten.

Technologie- und Chipaktien im Aufwind

Technologieaktien entwickelten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt: Der Technology Select Sector SPDR ETF kletterte um 3,23 Prozent, während der PHLX Semiconductor Index um 5,66 Prozent nach oben sprang. Dies unterstreicht das erneute Anlegerinteresse an Chipherstellern und Unternehmen aus dem KI-Umfeld.

Der Kursaufschwung nährte die Hoffnung, dass der Tiefpunkt des jüngsten KI-bedingten Marktrückgangs durchschritten sein könnte, da die Investoren wieder verstärkt in Technologieaktien einstiegen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Wenn jede Transaktion zählt: Wie Unternehmen Onlinebetrug erkennen
Finanzen Wenn jede Transaktion zählt: Wie Unternehmen Onlinebetrug erkennen

Onlinebetrug erkennen: Erfahren Sie, wie Unternehmen sich im Netz mit KI und Transaktionsüberwachung vor Betrug schützen.

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Marktbericht: Wall Street legt kräftig zu – Tech-Aktien führen breiten Aufschwung an
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Wall Street legt kräftig zu – Tech-Aktien führen breiten Aufschwung an
11.11.2026

Erfahren Sie, welche Dynamik die US-Börsen wieder ins Plus treibt und was das für Anleger bedeutet.

Prag kontra Merz: EU-Budget darf nicht an Ukraine-Hilfen hängen
DWN
Politik
Politik Prag kontra Merz: EU-Budget darf nicht an Ukraine-Hilfen hängen
11.11.2026

Bundeskanzler Merz will eine stärkere Beteiligung aller an Ukraine-Hilfen zum Thema der EU-Haushaltsverhandlungen machen. Tschechien und...

Plastiksteuer vorerst vom Tisch - damit keine Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt 2027
DWN
Politik
Politik Plastiksteuer vorerst vom Tisch - damit keine Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt 2027
11.11.2026

Eine neue Plastiksteuer sollte dem Bund Milliarden einbringen: Die SPD befürwortete eine solche Abgabe, CDU und Wirtschaft stellten sich...

Affäre von Nvidia-Chef mit China-Spionin? Wie Jensen Huang stürzen könnte
DWN
Unternehmen
Unternehmen Affäre von Nvidia-Chef mit China-Spionin? Wie Jensen Huang stürzen könnte
11.11.2026

Das Unternehmen Nvidia ist zwar auf seinen Chef zugeschnitten und er kontrolliert viele Vorgänge in der Firma, aber er könnte dennoch...

Das Ende des chinesischen Traums: Die junge Generation zahlt einen hohen Preis für das Wirtschaftswunder
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Das Ende des chinesischen Traums: Die junge Generation zahlt einen hohen Preis für das Wirtschaftswunder
11.11.2026

Chinas beeindruckendes Wirtschaftswachstum hat Vermögen geschaffen, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Doch hinter dem...

BASF-Aktie im Fokus: Polyisobuten ab 2027 mit Grünstrom – was hinter der Umstellung steckt
DWN
Finanzen
Finanzen BASF-Aktie im Fokus: Polyisobuten ab 2027 mit Grünstrom – was hinter der Umstellung steckt
11.11.2026

BASF will seine in Europa für externe Kunden hergestellten Polyisobutene ab Januar 2027 bilanziell vollständig mit Strom aus erneuerbaren...

Singulus-Aktie hebt ab: Solar-Großauftrag von SpaceX über 60 Millionen Euro
DWN
Finanzen
Finanzen Singulus-Aktie hebt ab: Solar-Großauftrag von SpaceX über 60 Millionen Euro
11.11.2026

Der Anlagenbauer Singulus soll für SpaceX eine Produktionslinie für Heterojunction-Solarzellen liefern. Der Vertrag über mehr als 60...

Bierbranche in der Krise: Warsteiner Braugruppe trennt sich von Hunderten Mitarbeitern
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bierbranche in der Krise: Warsteiner Braugruppe trennt sich von Hunderten Mitarbeitern
11.11.2026

Mehr als 330 Beschäftigte sind von den tiefen Einschnitten beim Warsteiner Bierkonzern betroffen - auch im Stammland Nordrhein-Westfalen....