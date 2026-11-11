US-Marktbericht: Wall Street legt kräftig zu – Tech-Aktien führen breiten Aufschwung an

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Erneuter Aufschwung an den US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Führungsrolle übernahm dabei der Technologiesektor, der eine breit angelegte Erholung anführte, da der Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz an die Börsen zurückkehrte.

Der Nasdaq Composite kletterte um 1,60 Prozent auf 25.466,19 Punkte, während der S&P 500 um 1,31 Prozent zulegte und bei 7.619,38 Zählern schloss.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,49 Prozent auf einen Endstand von 52.486,49 Punkten.

Ergebnisse von CoreWeave beflügeln die Stimmung

Die Anlegerstimmung wurde durch erfreuliche Geschäftsergebnisse des KI-Cloud-Dienstleisters CoreWeave beflügelt. Dies trug dazu bei, die Sorgen bezüglich des jüngsten Ausverkaufs bei KI-Aktien sowie die erhebliche Schuldenlast des Unternehmens zu mildern.

Die Aktien von CoreWeave schossen um 24,71 Prozent auf 60,77 US-Dollar in die Höhe und verzeichneten damit ihren größten Tagesgewinn seit 17 Monaten.

Technologie- und Chipaktien im Aufwind

Technologieaktien entwickelten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt: Der Technology Select Sector SPDR ETF kletterte um 3,23 Prozent, während der PHLX Semiconductor Index um 5,66 Prozent nach oben sprang. Dies unterstreicht das erneute Anlegerinteresse an Chipherstellern und Unternehmen aus dem KI-Umfeld.

Der Kursaufschwung nährte die Hoffnung, dass der Tiefpunkt des jüngsten KI-bedingten Marktrückgangs durchschritten sein könnte, da die Investoren wieder verstärkt in Technologieaktien einstiegen.