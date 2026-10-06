Immobilien

Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab

Londons Luxusimmobilien verlieren dramatisch an Wert, in manchen Nobelvierteln beträgt das Minus mehr als 25 Prozent. Während die britische Regierung steuerliche Privilegien streicht, kehren wohlhabende Eigentümer dem Land den Rücken – und der Preisverfall könnte weitergehen.
Autor
avtor
Ulrik Horn
06.10.2026 11:27
Lesezeit: 5 min
Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab
The Holme Mansion im Regents Park, London. (Bild: iStock / VV Shots) Foto: VV Shots

Im Folgenden:

  • Welche Nobelviertel der britischen Hauptstadt besonders stark vom Preisverfall betroffen sind.
  • Warum selbst Käufer teurer Immobilien inzwischen Verluste von bis zu 25 Prozent riskieren.
  • Wie die britische Labour-Regierung mit Steueränderungen wohlhabende Einwohner unter Druck setzt.

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Ulrik Horn

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Ulrik Horn schreibt für Børsen, das dänische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern.

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