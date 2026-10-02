Politik

Festanstellung adé: Verlängerte Befristungen für Arbeitsverträge geplant

Die Koalition will die sachgrundlose Befristung für Arbeitnehmer verlängern. Eine Befristung des Arbeitsvertrages soll bald vier statt zwei Jahre ohne Nennung eines Sachgrund möglich sein. Das freut den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nur bedingt: Warum dann befristete Verträge Normalität werden und der Traum von einer Festanstellung für viele platzt.