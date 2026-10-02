Politik

Festanstellung adé: Verlängerte Befristungen für Arbeitsverträge geplant

Die Koalition will die sachgrundlose Befristung für Arbeitnehmer verlängern. Eine Befristung des Arbeitsvertrages soll bald vier statt zwei Jahre ohne Nennung eines Sachgrund möglich sein. Das freut den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nur bedingt: Warum dann befristete Verträge Normalität werden und der Traum von einer Festanstellung für viele platzt.
Autor
Mirell Bellmann
02.10.2026 05:55
Aktualisiert: 02.10.2026 06:41
Lesezeit: 4 min
Festanstellung adé: Verlängerte Befristungen für Arbeitsverträge geplant
Sachgrundlose Befristungen: Mit erleichterten Job-Befristungen will die schwarz-rote Koalition den Arbeitsmarkt zukünftig flexibler machen. (Foto: dpa) Foto: Annette Riedl

Im Folgenden:

  • Warum die Regierung sachgrundlose Befristungen verlängern will.
  • Welche Ökonomen die geplante Lockerung befürworten.
  • Welche negativen Folgen die Reform für Arbeitnehmer hat. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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