Immobilien

Immobilienmarkt kühlt ab: Bauzinsen durchbrechen neue Marke

Ob Eigenheim oder Wohnung: Viele Menschen wollen in die eigenen vier Wände. Doch stark steigende Bauzinsen machen für viele die Rechnung zunichte. Und Kredite könnten noch teurer werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.09.2026 10:47
Lesezeit: 2 min
Immobilienmarkt kühlt ab: Bauzinsen durchbrechen neue Marke
Sachsen, Störmthal: Ein Bauträger errichtet mehrere Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im Leipziger Umland. (Bild: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Welche Immobilien besonders stark unter der Kaufzurückhaltung leiden.
  • Wie hoch die Bauzinsen inzwischen gestiegen sind.
  • Warum schon kleine Zinsaufschläge Bauherren teuer zu stehen kommen.

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