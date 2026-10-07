Politik

Analyse: Öl fließt durch Hormus, doch der Preis sinkt nicht

Die Kosten für Fracht und Versicherungen sind inzwischen so hoch, dass sie gemeinsam mit den ukrainischen Angriffen auf russische Ölanlagen einen Rückgang der Ölpreise verhindern.
Autor
avtor
Hakon Redder
07.10.2026 11:03
Lesezeit: 9 min
Analyse: Öl fließt durch Hormus, doch der Preis sinkt nicht
Die Maßnahmen der US-Marine zur Wiederherstellung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus zwischen dem Iran und Oman waren erfolgreich. Hier ein Blick vom Flugzeugträger „George Washington“ im Arabischen Meer. (Bild: dpa) Foto: Victor R. Caivano

Im Folgenden:

  • Warum der Ölpreis trotz normalisierter Exporte durch die Straße von Hormus hoch bleibt.
  • Wie explodierende Transport- und Versicherungskosten die Entlastung an den Tankstellen verhindern.
  • Weshalb Russland wegen erfolgreicher ukrainischer Drohnenangriffe inzwischen Kraftstoffe importieren muss.

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