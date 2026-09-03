Wirtschaft

Narzisstischer Chef: Wie Sie Warnsignale erkennen – und sich schützen

Egozentrisch, empfindlich und ohne Mitgefühl: Narzisstische Führungskräfte können den Arbeitsalltag erheblich belasten. Allerdings bleibt ihr Verhalten besonders in der verdeckten Form oft lange unerkannt. Wie lassen sich typische Muster durchschauen und welche Strategien schützen Beschäftigte vor emotionalem Verschleiß?