Novo Nordisk-Aktie vor der Patentklippe: 112 Milliarden Euro stehen auf dem Spiel

Semaglutid machte Novo Nordisk zum Pharmariesen. Doch Patentabläufe und billige Kopien bedrohen Milliardenumsätze und setzen die Novo Nordisk-Aktie unter Druck. (Bild: Roberto Pfeil/dpa)

Semaglutid machte Novo Nordisk zum Pharmariesen. Doch Patentabläufe und billige Kopien bedrohen Milliardenumsätze und setzen die Novo Nordisk-Aktie unter Druck. (Bild: Roberto Pfeil/dpa) Foto: Roberto Pfeil

Novo Nordisk-Aktie vor dem Ende einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte

Es war nicht gerade so, dass Investoren ihren Kaffee ausspuckten und aus dem Sessel sprangen, als Novo im Juni 2012 mitteilte, dass das Unternehmen beschlossen hatte, auf einen vielversprechenden Wirkstoff namens Semaglutid zu setzen.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg um 0,4 Prozent. Forschungschef Mads Krogsgaard Thomsen wagte lediglich zu schreiben, das Mittel habe „großes Potenzial“, so unsere Kollegen von Børsen.

Doch aus der Entscheidung wurde der größte Verkaufserfolg in der Geschichte von Novo.

Semaglutid hat unter den Handelsnamen Ozempic und Wegovy seitdem insgesamt rund 112 Milliarden Euro umgesetzt, einen ganzen Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme geschaffen und Novo in die absolute Weltelite der Wirtschaft katapultiert.

Dabei hat Novo sowohl mit dem Erzrivalen Eli Lilly als auch mit nicht autorisierten Nachahmern gekämpft. In den kommenden Jahren wird außerdem eine ganze Reihe weiterer Pharmariesen versuchen, sich in den Markt für Abnehmmedikamente zu drängen.

Doch bereits jetzt ist Semaglutid einer völlig anderen Form von Konkurrenz ausgesetzt. Einer Konkurrenz, die in wenigen Jahren einen so tiefen und abrupten Einbruch beim Umsatz verursachen dürfte, dass Analysten von einer „Klippe“ sprechen.

Das Patent auf Semaglutid läuft aus. Das bedeutet, dass andere Pharmaunternehmen vollkommen legal günstige Kopien herstellen und verkaufen können.

In mehreren Ländern ist das Patent bereits ausgelaufen. Dazu gehört Indien, der weltweit größte Hersteller von Generika. Ebenso betroffen sind China, Brasilien, Kanada, Südafrika, Mexiko und die Türkei.

Nach Angaben des Analysehauses Iqvia leben in diesen Ländern mehr als ein Drittel der übergewichtigen Menschen weltweit. Dutzende Unternehmen arbeiten dort daran, Kopien von Semaglutid auf den Markt zu bringen. Allein in Indien wird geschätzt, dass in diesem Jahr rund 50 Kopien auf den Markt kommen werden.

Die tiefste „Klippe“ für Novo kommt allerdings im Jahr 2032. Dann läuft das Patent auf Semaglutid in den USA aus, wo rund 65 Prozent des Umsatzes mit dem Wirkstoff erzielt werden.

Der Wettbewerbsdruck von all diesen Seiten setzt Mike Doustdar, den Vorstandschef von Novo, maximal unter Druck. Am Montag hält das Unternehmen seinen Kapitalmarkttag in London ab.

Wegen des Patentablaufs verlangen Analysten und Investoren eine Erklärung dafür, wie Novo das Erbe von Semaglutid antreten will.

„Der Kapitalmarkttag ist eine entscheidende Gelegenheit für das Management, seine Strategie dafür vorzustellen, wie es mit der Welle auslaufender Patente umgehen und langfristiges Wachstum schaffen will“, schreibt Matthew Weston, Analyst bei UBS.

Doustdar müsse „einen Plan für nachhaltiges Wachstum skizzieren und umsetzen“ sowie „die Grundlage für eine erneuerte Unternehmensstrategie schaffen“, schreibt Evan Seigerman, Analyst bei BMO Capital Markets.

Rune Majlund Dahl, Analyst bei DNB Carnegie, wünscht sich „einen Deep Dive unter die Motorhaube der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, der unterstreichen kann, dass Novo sowohl wettbewerbsfähig als auch bereit für die Zukunft ist“.

Bei AL Sydbank stellt Analyst Søren Løntoft Hansen fest, dass „die schwierigste Aufgabe für Novo darin bestehen wird, die Investoren davon zu überzeugen“, dass Novo „eine Brücke über den Patentablauf bauen kann“.

Nach Patentablauf drohen Novo Milliardenverluste

Wenn die Sorge so groß ist, dann deshalb, weil die Geschichte genau zeigt, wie schnell Umsätze verschwinden können.

Im Jahr 2023 lief das US Patent für das Medikament aus, das viele Jahre lang das meistverkaufte Arzneimittel der Welt gewesen war. Es handelte sich um das Entzündungsmedikament Humira des Unternehmens Abbvie, das allein in den USA jährlich rund 16 Milliarden Euro einbrachte.

Im selben Jahr sank der Umsatz in den USA um 34 Prozent. Zwei Jahre später war er um 83 Prozent eingebrochen.

Nimmt man rein beispielhaft an, dass der Umsatz mit Semaglutid ebenfalls um 83 Prozent sinken würde, dann würde Novo jährlich rund 25 Milliarden Euro Umsatz verlieren.

Novo hat allerdings nicht vor, sich kampflos geschlagen zu geben.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Schritten eingeleitet, um seinen Umsatz in den Ländern zu verteidigen, in denen das Patent ausgelaufen ist.

In China ist es Novo gelungen, seine Exklusivität bis April 2027 zu verlängern, obwohl das Patent im März 2026 ausgelaufen ist. Laut Bloomberg ist dies auf ein juristisches Manöver zurückzuführen. Dabei kommt eine Datenschutzklausel in einem Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz zum Einsatz. Möglich ist dies, weil Novos Schweizer Niederlassung technisch gesehen Eigentümerin des chinesischen Patents ist.

Auch in Mexiko lief das Patent im März 2026 aus. Nach Angaben der Zeitung La Jornada ist es Novo auch dort vorerst gelungen, die Exklusivität auf Grundlage eines Datenschutzgesetzes zu verlängern. Dieses könnte Kopien bis 2029 verhindern.

Novo hat außerdem in einigen Ländern seine eigenen günstigen Kopien auf den Markt gebracht. Damit will das Unternehmen die Nachahmer unauffällig aus dem Wettbewerb drängen und dafür sorgen, dass die Umsätze zumindest bei Novo landen. Sie fallen dabei zwar geringer aus als zuvor.

In Brasilien, Indien und Südafrika verkauft Novo nun günstigere Varianten von Semaglutid unter Namen wie Extensior und Poviztra parallel zu den Originalprodukten Wegovy und Ozempic.

Novo hat allerdings angekündigt, dass die bisherigen Patentabläufe „negative Auswirkungen“ auf den Umsatz des Unternehmens haben werden. Es sei jedoch noch zu früh, um einzuschätzen, wie groß diese ausfallen, sagt Henrik Hallengren Laustsen, Analyst bei Jyske Bank.

„Es ist immer noch schwer zu durchschauen“, sagt er.

„Beim nächsten Geschäftsbericht wird es spannend zu hören, ob es dazu erste Hinweise gibt. Auch deshalb, weil sie sich für eine Strategie entschieden haben, bei der sie selbst generische Lösungen, also Kopien, auf den Markt bringen. Mir ist nicht bekannt, dass sie das zuvor schon einmal gemacht haben.“

Die Investoren wollen auf dem Kapitalmarkttag Klarheit über solche offenen Fragen. Unter anderem deshalb verlangen sie von Novo neue mittelfristige Finanzziele, schreibt Matthew Weston von UBS. Allerdings:

„Wir sind nicht sicher, wie viel wir erfahren werden“, schreibt er.

Beim Kapitalmarkttag dürfte es deshalb zu einer Art „Boxkampf“ kommen.

Was soll also passieren, wenn 2032 der große Patentablauf kommt?

Mike Doustdar hat bislang behauptet, dass Novo bereits neue Medikamente in der Entwicklung hat, die seiner Ansicht nach das Erbe von Semaglutid antreten können.

Zunächst geht es um Cagrisema. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Semaglutid und einem Wirkstoff namens Cagrilintid, deren Zulassung noch in diesem Jahr erwartet wird. Danach folgt Zenagamtid. Das ist ein völlig neuer Wirkstoff, der weiterhin in entscheidenden Studien getestet wird.

Einige Analysten haben Cagrisema jedoch beinahe abgeschrieben. Zenagamtid wiederum wird erst zu einem Zeitpunkt auf den Markt kommen, an dem Skeptiker mit deutlich stärkerem Wettbewerb durch andere Pharmaunternehmen rechnen.

In gewisser Weise ist damit auf dem Kapitalmarkttag der kommenden Woche ein „Boxkampf“ zwischen skeptischen Analysten und dem deutlich optimistischeren Mike Doustdar programmiert, sagt Henrik Hallengren Laustsen.

„Die größte Diskrepanz gibt es bei Cagrisema, das eigentlich die Brücke zwischen Wegovy und Zenagamtid bilden sollte“, sagt Henrik Hallengren Laustsen.

Noch 2024 schätzten Analysten im Durchschnitt, dass Cagrisema im Jahr 2030 einen Umsatz von rund 18 Milliarden Euro erreichen würde. Heute liegen die Schätzungen nach einer Reihe enttäuschender Studienergebnisse nur noch bei rund 3,2 Milliarden Euro.

Mike Doustdar hält dagegen weiterhin daran fest, dass Cagrisema eine glänzende Zukunft habe. Doustdar hat sogar auf etwas kryptische Weise erklärt, Novo habe Joker in einer frühen Entwicklungsphase, „von denen ich weiß, die Außenwelt aber nicht“.

„Es kann durchaus sein, dass einige Phase 1 Daten in den Fokus rücken“, sagt Henrik Hallengren Laustsen, als er mit dieser Aussage konfrontiert wird.

Er weist darauf hin, dass es Novo beim jüngsten Kapitalmarkttag im Jahr 2024 gelungen war, die Novo Nordisk-Aktie um acht Prozent nach oben zu treiben, indem das Unternehmen frühe Daten zu Zenagamtid präsentierte.

„Ansonsten werden wir wahrscheinlich vor allem weitere Erklärungen, Details und Nuancen zu Cagrisema und Zenagamtid bekommen. Ich glaube nicht, dass irgendwelche großen Bomben kommen“, sagt er.

Auch Matthew Weston von UBS erwartet, dass Novo den Fokus auf „Schlüsselprodukte in der Pipeline“ legen wird.

Konkret nennt er Zenagamtid und das experimentelle Mittel zur Gewichtsabnahme UBT251, das Novo im vergangenen Jahr vom chinesischen Unternehmen United Laboratories gekauft hat. Hinzu kommt Efruxifermin, das gegen die Fettlebererkrankung NASH getestet wird. Weiterlesen Novo Nordisk-Aktie: Warum der Ozempic-Riese plötzlich alles ändert

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Novo setzt auf Übernahmen und neue Medikamente

Eine Sache sind Novos eigene experimentellen Medikamente. Mike Doustdar hat allerdings auch gesagt, dass Novo „Übernahmen braucht“. Konkret erklärte er, nach sogenannten „Bolt-on“-Übernahmen zu suchen. Gemeint sind Ergänzungen des bestehenden Portfolios und keine größere Fusion.

Eine solche Investition gab Novo am Donnerstag bekannt. Das Unternehmen bietet bis zu rund 1,2 Milliarden Euro, um Zugang zur Tablettentechnologie des dänischen Biotechnologieunternehmens Orbis Medicines zu erhalten.

Solche Übernahmen sind ebenfalls eine Möglichkeit, eine Brücke über die Patentklippe zu schlagen. Henrik Hallengren Laustsen befürchtet jedoch, dass Novo nur begrenzte gute Möglichkeiten hat.

Als Beispiel nennt er Novos Versuch, das Biotechnologieunternehmen Metsera zu kaufen. Daraus entwickelte sich ein hochspannender Bieterwettstreit, den Pfizer schließlich mit einem Kaufpreis von rund 8,7 Milliarden Euro gewann.

„Alles mit Maß. Eine Übernahme könnte gut sein, aber nur zum richtigen Preis. Und im Moment herrscht dort draußen einfach extrem harter Wettbewerb“, sagt er.

Novo hat bei Übernahmen eine durchwachsene Bilanz. Andererseits verfügt das Unternehmen über reichlich Geld für weitere Zukäufe. UBS schätzt, dass Novo über mehr als 40 Milliarden Euro verfügen könnte, die für solche Geschäfte eingesetzt werden können.

Mike Doustdar und Novos Verwaltungsratsvorsitzender Lars Rebien Sørensen haben die bevorstehenden Patentabläufe bereits direkt thematisiert.

Das geschah im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens. Dort bezeichneten die beiden auslaufende Patente in einer gemeinsamen Erklärung als eine „Chance, nicht als Bedrohung“.

Die Argumentation dahinter lautet, dass mehr Patienten mit Medikamenten zur Gewichtsabnahme beginnen werden, wenn günstige Generika verfügbar sind. Das werde ein „stärkeres Fundament“ für die künftige Generation von Medikamenten gegen Übergewicht schaffen.

„Mit unserem wachsenden Angebot an Behandlungen sehen wir den bevorstehenden Patentablauf von Semaglutid in bestimmten Märkten als Chance, nicht als Bedrohung. Wenn es mehr Möglichkeiten gibt, Patienten zu behandeln, werden Patentklippen zu Trittsteinen für einen breiteren Zugang“, schrieben sie.

Bedeutung für Deutschland

Für deutsche Anleger ist die Entwicklung unmittelbar relevant, weil die Novo Nordisk-Aktie zu den international meistbeachteten europäischen Pharmawerten zählt. Entscheidend wird sein, ob Novo den erwarteten Umsatzverlust durch günstigere Semaglutid-Kopien mit neuen Präparaten, zusätzlichen Patientengruppen und gezielten Übernahmen ausgleichen kann. Gleichzeitig könnte der zunehmende Wettbewerb bei Abnehmmedikamenten auch für den deutschen Gesundheitsmarkt Folgen haben. Sinkende Preise könnten den Zugang zu solchen Therapien verbreitern und damit den Kostendruck auf Krankenkassen verändern. Für die Novo Nordisk-Aktie dürfte deshalb weniger die bisherige Erfolgsgeschichte von Ozempic und Wegovy entscheidend sein als die Frage, ob die Pipeline rechtzeitig neue Wachstumstreiber hervorbringt. Das Fazit lautet: Semaglutid hat Novo in eine neue Größenordnung katapultiert. Der Patentablauf zwingt das Unternehmen nun dazu, innerhalb weniger Jahre den nächsten Milliardenmarkt aufzubauen.