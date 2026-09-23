Politik

Russland-Sanktionen: EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf

Sie sorgten für viel Zoff unter den EU-Ländern, doch nach langem Ringen steht fest: Zwei milliardenschwere russische Oligarchen sind nicht mehr mit EU-Sanktionen belegt. Andere dafür umso länger.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.09.2026 10:13
Lesezeit: 4 min
Russland-Sanktionen: EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf
Präsident Wladimir Putin überreicht Alischer Usmanow, dem Gründer der USM Holdings Gruppe, den Orden für Beneficence. (Foto: dpa) Foto: Aleksey Nikolskyi

Im Folgenden:

  • Warum die EU die Sanktionen gegen zwei russische Milliardäre aufhebt.
  • Wie ein mutmaßlicher Gefangenendeal die Entscheidung beeinflusste.
  • Welche Strafmaßnahmen gegen andere russische Akteure verlängert werden.

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