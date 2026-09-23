Finanzen

Wächst der Stromverbrauch auch, wenn der KI-Wahn stoppt? Zwei interessante Energie-Aktien

Der KI-Boom gilt als großer Treiber des Stromverbrauchs. Doch auch Industrie, E-Autos, Wärmepumpen und Klimaanlagen erhöhen den Bedarf. Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, ob Energieunternehmen auch dann wachsen können, wenn nicht alle Erwartungen an Rechenzentren eintreffen. Zwei Energie-Aktien zeigen, wo bei einem Investment Chancen und Risiken liegen.