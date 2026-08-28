Wirtschaft

Lieferausfälle in Asien: Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs

Deutschlands Chemiebranche meldet nach langer Krise plötzlich deutlich bessere Geschäfte. Verantwortlich dafür sind jedoch nicht gelöste Standortprobleme, sondern kriegsbedingte Lieferausfälle der asiatischen Konkurrenz. Die Unternehmen profitieren von einer unverhofften Sonderkonjunktur – während der Branche dennoch weiterer Stellenabbau droht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.08.2026 11:56
Lesezeit: 2 min
Lieferausfälle in Asien: Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs
Stoppschild steht auf dem Gelände eines Düngemittelherstellers: Deutsche Chemieunternehmen profitieren von Lieferausfällen in Asien. (Bild: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum verbessert sich die Lage der deutschen Chemieindustrie plötzlich?
  • Weshalb trifft der Iran-Krieg asiatische Produzenten besonders hart?
  • Welche Rolle spielt die gesperrte Straße von Hormus?

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