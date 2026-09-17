Unerwartete Wende: Russland behält Kontrolle über wichtige Basen am Mittelmeer

Aruad liegt vor der Küste von Tartus und ist die einzige bewohnte Insel Syriens. Historisch bekannt als phönizische Küstenstadt, spielte sie eine wichtige Rolle im Handel und in der Schifffahrt im östlichen Mittelmeerraum. (Bild: Moawia Atrash/dpa) Foto: Moawia Atrash