Politik

Unerwartete Wende: Russland behält Kontrolle über wichtige Basen am Mittelmeer

Nach dem Sturz von Bashar al-Assad schien Russlands militärische Präsenz in Syrien infrage zu stehen. Doch nun zeigt sich eine unerwartete Wende: Moskau beliefert seine Stützpunkte in Tartus und Hmeimim wieder mit Waffen und Munition.
Autor
avtor
Indrek Lepik
17.09.2026 17:23
Lesezeit: 6 min
Unerwartete Wende: Russland behält Kontrolle über wichtige Basen am Mittelmeer
Aruad liegt vor der Küste von Tartus und ist die einzige bewohnte Insel Syriens. Historisch bekannt als phönizische Küstenstadt, spielte sie eine wichtige Rolle im Handel und in der Schifffahrt im östlichen Mittelmeerraum. (Bild: Moawia Atrash/dpa) Foto: Moawia Atrash

Im Folgenden:

  • Warum Syriens neue Führung trotz des Sturzes von Assad mit Russland kooperiert.
  • Wie Moskau seine strategisch wichtigen Militärstützpunkte am Mittelmeer weiterhin sichert.
  • Welche geopolitischen und militärischen Interessen hinter dem neuen Abkommen mit Damaskus stehen.

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Indrek Lepik
Indrek Lepik ist Außenreporter bei Äripäev, einer estnischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
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