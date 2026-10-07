Finanzen

US-Marktbericht: Renditen von US-Staatsanleihen belasten die Wall Street

Steigende Renditen und neue Zinsängste bringen die US-Märkte ins Wanken – erfahren Sie, welche Schwergewichte es besonders hart trifft.
Autor
Bonnier Investor
07.10.2026 22:13
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Renditen von US-Staatsanleihen belasten die Wall Street
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Renditenanstieg drückt US-Aktien ins Minus

Alle drei großen US-Indizes schlossen am Mittwoch im Minus, da sich der Ausverkauf am Anleihemarkt fortsetzte und die Renditen von US-Staatsanleihen kurzzeitig auf Stände trieb, die seit 2002 nicht mehr erreicht wurden.

Nach einem Rekordhoch zum Handelsschluss der gestrigen Sitzung gab der breit gefasste S&P 500 um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,22 Prozent und schloss bei 27.538,69 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,66 Prozent auf 51.179,87 Punkte abrutschte.

Staatsanleihen erreichen Höchststände seit 2002

Die Sorgen der Anleger über die Inflation und die steigende Verschuldung flammten am Mittwoch wieder auf, als die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 5,365 Prozent kletterte – den höchsten Stand seit April 2002. Auch die Rendite der 30-jährigen Anleihen erreichte neue Höchststände und stieg zum ersten Mal seit Mai 2002 auf 5,732 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf gaben die Treasury-Renditen wieder etwas nach, nachdem eine erfolgreiche Auktion 10-jähriger Anleihen die Stimmung stützte. Kurz nach dem Handelsschluss notierten die Renditen der 10-jährigen und 30-jährigen US-Anleihen bei 5,29 Prozent beziehungsweise 5,666 Prozent.

Der Preis für die Rohölsorte Brent blieb auf hohem Niveau, gab jedoch frühere Gewinne wieder ab und notierte im späten Handel knapp unter 101 US-Dollar pro Barrel.

Zudem werteten die Anleger das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve aus, aus dem hervorging, dass die Währungshüter mit einer weiteren Zinserhöhung vor Jahresende rechnen.

Künstliche Intelligenz und Finanzsektor unter Druck

Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz hatten am Mittwoch einen schweren Stand, da die Sorge umging, dass höhere Kreditkosten den KI-Ausbau bremsen könnten.

SpaceX verlor 2,51 Prozent nach Berichten, wonach das Unternehmen von Elon Musk Gespräche mit Banken und Investoren aufgenommen hat, um 40 Milliarden US-Dollar (35,6 Milliarden Euro) für den Kauf von Nvidia-Chips aufzunehmen. Dies wäre eine der größten Fremdkapitalfinanzierungen für den KI-Ausbau überhaupt.

Das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike verlor 4,81 Prozent, während Palo Alto Networks und Meta Platforms um 3,42 Prozent beziehungsweise 2,38 Prozent nachgaben.

Die gestiegenen Treasury-Renditen belasteten auch den Finanzsektor, wo Goldman Sachs und Citigroup beide um fast 1 Prozent nachgeben mussten. Wells Fargo und die Bank of America rutschten um 1,53 Prozent beziehungsweise 1,09 Prozent ab.

Abseits davon gab die in New York notierte CRH leicht nach und verlor 2,56 Prozent, nachdem der irische Baustoffkonzern bekannt gegeben hatte, dass er sich auf die Übernahme der dänischen und finnischen Aktivitäten des großen schwedischen Bauunternehmens NCC AB geeinigt habe.

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