Politik

Deutschland entkommt russischem Gas und landet in der nächsten Falle

Deutschland hat sich vom russischen Pipelinegas gelöst und setzt nun stark auf Flüssiggas. Doch inzwischen kommt ein Großteil des deutschen LNG aus den USA. Experten warnen vor einem neuen Druckmittel: Schon politische Signale aus Washington könnten die europäischen Gaspreise nach oben treiben.