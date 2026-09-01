Immobilien

Ruheständler im Osten haben weniger im Portemonnaie

Im Osten reicht das Einkommen im Ruhestand etwas weniger weit – und Eigentum ist seltener. Besonders bei der Wohnsituation zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Westen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.09.2026 09:14
Lesezeit: 1 min
Ruheständler im Osten haben weniger im Portemonnaie
Berlin: Blick von der Aussichtsplattform Wolkenhain auf die Wohn- und Geschäftshäuser in Marzahn-Hellersdorf. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie groß der Einkommensunterschied zwischen Ost und West tatsächlich ausfällt.
  • Warum Ruheständler im Osten deutlich häufiger zur Miete wohnen.
  • Welche Rolle Renten und Pensionen für das Einkommen im Alter spielen.

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