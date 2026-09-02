Politik

Aufrüstung: Deutsche Marine testet weitreichendes Raketensystem Lora

Abschreckung Russlands: Im Nordatlantik testet die Marine inmitten neuer Spannungen das israelische Raketensystem Lora. Mit der ballistischen Rakete hätte die Bundeswehr neben dem Marschflugkörper Taurus eine zweite, schnell verfügbare Waffe für die Bekämpfung weiter entfernter Landziele im Bestand. Der Marinechef spricht von einem neuen Kapitel in der Verteidigungsbereitschaft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.09.2026 13:16
Lesezeit: 2 min
Aufrüstung: Deutsche Marine testet weitreichendes Raketensystem Lora
Eine Fregatte hat im Nordatlantik einen zuvor geheim gehaltenen Test des israelischen Raketensystems Lora erfolgreich abgeschlossen. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Wie die Marine ihre Reichweite deutlich vergrößern will.
  • Warum der Test für die Abschreckungsstrategie entscheidend ist.
  • Welche Unterschiede zwischen Lora und Taurus bestehen.

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