Politik

Aufrüstung: Deutsche Marine testet weitreichendes Raketensystem Lora

Abschreckung Russlands: Im Nordatlantik testet die Marine inmitten neuer Spannungen das israelische Raketensystem Lora. Mit der ballistischen Rakete hätte die Bundeswehr neben dem Marschflugkörper Taurus eine zweite, schnell verfügbare Waffe für die Bekämpfung weiter entfernter Landziele im Bestand. Der Marinechef spricht von einem neuen Kapitel in der Verteidigungsbereitschaft.