Wirtschaft

Europäische Autoindustrie: Warum der große Stellenabbau erst beginnt

Europas Autobauer verdienen noch Milliarden und streichen trotzdem Tausende Stellen. Hohe Löhne, teure Energie, schwach ausgelastete Werke und der Vormarsch chinesischer Hersteller setzen das Geschäftsmodell der europäischen Autoindustrie unter Druck. Dabei geht es längst nicht nur um Arbeitsplätze, sondern um die Frage, wo die Autos der Zukunft entwickelt und gebaut werden.