Finanzen

Chronische Unterfinanzierung der Bahn: Bündnis fordert langfristig mehr Geld

Der neue Haushaltsentwurf kürzt ausgerechnet die Mittel für Sanierung und Ausbau des Schienennetzes um 1,3 Milliarden Euro. Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften warnen: Kürzungen bei der Schienensanierung könnten Verspätungen und Engpässe verschärfen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.09.2026 06:57
Aktualisiert: 03.09.2026 07:23
Lesezeit: 1 min
Chronische Unterfinanzierung der Bahn: Bündnis fordert langfristig mehr Geld
Wie viel Geld in das Netz investiert wird, wird im Rahmen der Haushaltsverhandlungen des Bundes jedes Jahr neu diskutiert. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Haushaltskürzungen für die Bahn vorgesehen sind. 
  • Weshalb eine langfristig Finanzierung der Bahn notwendig ist. 
  • Welche Konsequenzen die Kürzung für das marode Bahnnetz hat.

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