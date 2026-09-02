Politik

Trump, China und Europas Industrie: EU-Klimachef schlägt Alarm

Donald Trump steigt aus der internationalen Klimapolitik aus, China überschwemmt Europa mit staatlich gestützter grüner Technologie und innerhalb der EU wächst der Widerstand gegen immer strengere Vorgaben. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hält dennoch an Europas Kurs fest. Im Interview erklärt er, warum die EU trotz wachsender Kosten nicht zurückweichen dürfe und weshalb Europas Unternehmen ihre grünen Milliarden besser nicht in den USA investieren sollten.