Politik

Neueste Gespräche zwischen USA und Russland irritieren Europa

Zuletzt schienen die USA beschlossen zu haben, die tief eingeschlafenen Gespräche mit Moskau wiederzubeleben. Zwar liegt über dem Besuch von John Ratcliffe, dem Direktor der Central Intelligence Agency, CIA, in Russland weiterhin ein Schleier des Geheimnisses. Doch dass der russische Finanzminister Anton Siluanow an einen gemeinsamen Tisch mit Vertretern großer Volkswirtschaften gesetzt wurde, löste bei europäischen Spitzenpolitikern Unmut aus.
Autor
avtor
Irtautė Gutauskaitė-Stanislovaitė
03.09.2026 08:02
Lesezeit: 9 min
Neueste Gespräche zwischen USA und Russland irritieren Europa
Trump öffnet Moskau die Tür und Europa wird nervös. (Bild: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum die US-Einladung an Russlands Finanzminister zum G20-Treffen die europäischen Partner empört.
  • Wie der geheime Moskau-Besuch des CIA-Chefs eine Eskalation gegen die NATO verhindern soll.
  • Was US-Finanzminister Bessent bei dem überraschenden Treffen von seinem russischen Amtskollegen forderte.

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Irtautė Gutauskaitė-Stanislovaitė

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Irtautė Gutauskaitė-Stanislovaitė ist Korrespondentin für das Ressort Geschäftsumfeld. Sie absolvierte ein Bachelorstudium der Journalistik und ein Masterstudium der Politik an der Universität Vilnius. Berufliche Erfahrungen sammelte sie beim LRT-Portal sowie bei der Nachrichtenagentur ELTA, wo sie über Gesundheits- und Bildungspolitik schrieb. Bei "Verslo žinios" beschäftigte sie sich mit Management-, Personal- und Bildungsthemen. Derzeit konzentriert sie sich auf das Geschäftsumfeld sowie auf die Politik in Litauen und im Ausland.

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