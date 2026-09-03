Neueste Gespräche zwischen USA und Russland irritieren Europa

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Irtautė Gutauskaitė-Stanislovaitė ist Korrespondentin für das Ressort Geschäftsumfeld. Sie absolvierte ein Bachelorstudium der Journalistik und ein Masterstudium der Politik an der Universität Vilnius. Berufliche Erfahrungen sammelte sie beim LRT-Portal sowie bei der Nachrichtenagentur ELTA, wo sie über Gesundheits- und Bildungspolitik schrieb. Bei "Verslo žinios" beschäftigte sie sich mit Management-, Personal- und Bildungsthemen. Derzeit konzentriert sie sich auf das Geschäftsumfeld sowie auf die Politik in Litauen und im Ausland.