Finanzen

Niederländische Zentralbank holt 86 Tonnen Gold von USA und Kanada nach Europa

Die Niederlande ziehen 86 Tonnen Gold aus New York und Ottawa ab und bringen sie nach London. Dahinter steckt die Sorge vor geopolitischen Unruhen – und die Suche nach einem sichereren Zugriff auf die Reserven.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.09.2026 08:10
Aktualisiert: 03.09.2026 08:10
Lesezeit: 2 min
Niederländische Zentralbank holt 86 Tonnen Gold von USA und Kanada nach Europa
USA, Fort Knox: Goldbarren werden im Lager für die Goldreserve des Schatzamtes der Vereinigten Staaten im Fort Knox gelagert. (Bild: dpa) Foto: Barry Thumma

Im Folgenden:

  • Wie viel Gold der Niederlande künftig noch in New York lagert.
  • Warum London für die Niederländer beim Gold plötzlich wichtiger wird.
  • Welche Vorteile Gold in den Tresoren der Bank of England bietet.

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