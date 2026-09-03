Strom, Bahn, Flughafen: 10 Fälle von Sabotage in Deutschland

03.09.2026, Brandenburg, Preilack: Einsatzkräfte der Polizei stehen an der Zufahrt zum Umspannwerk Turnow-Preilack. Nach der Sabotage am Stromnetz in Südbrandenburg führt die Polizei die großräumige Durchsuchung am Ereignisort heute weiter. (Bild: dpa) Foto: Frank Hammerschmidt