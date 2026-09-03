Politik

Ukraine-Hilfe: Deutschland gibt 250 Millionen Euro für Energie-Reparaturen

Deutschland unterstützt die Ukraine erneut mit einer hohen Millionensumme beim Wiederaufbau beschädigter Energieinfrastruktur. Mit weiteren 250 Millionen Euro sollen akute Reparaturen finanziert und die Energie- und Wärmeversorgung trotz russischer Angriffe gesichert werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.09.2026 18:00
Lesezeit: 1 min
Ukraine-Hilfe: Deutschland gibt 250 Millionen Euro für Energie-Reparaturen
Deutschland unterstützt die Ukraine mit weiteren 250 Millionen Euro: So soll die Energieversorgung trotz anhaltender Angriffe gesichert werden.

Im Folgenden:

  • Wie die Bundesregierung mit 250 Millionen Euro die ukrainische Energieinfrastruktur stabilisieren will.
  • Warum Deutschland mit 810 Millionen Euro zum größten Geber des ukrainischen Energiefonds wird.
  • Weshalb die KfW bei den Ukraine-Hilfen auf die Einhaltung strenger Compliance-Regeln achtet.

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