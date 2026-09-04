Wirtschaft

So geht China mit Photovoltaik gegen Kohle vor

China baut die Solarenergie in einem Tempo aus, das den globalen Energiemarkt verändert. Die installierte Leistung der Solarkraftwerke übertrifft inzwischen die Kapazität der Kohlekraftwerke. Noch bleibt Kohle kurzfristig ein wichtiger Stützpfeiler des Stromsystems, doch bis 2030 sollen erneuerbare Energien rund die Hälfte der chinesischen Stromerzeugung ausmachen.