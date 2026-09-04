Wirtschaft

So geht China mit Photovoltaik gegen Kohle vor

China baut die Solarenergie in einem Tempo aus, das den globalen Energiemarkt verändert. Die installierte Leistung der Solarkraftwerke übertrifft inzwischen die Kapazität der Kohlekraftwerke. Noch bleibt Kohle kurzfristig ein wichtiger Stützpfeiler des Stromsystems, doch bis 2030 sollen erneuerbare Energien rund die Hälfte der chinesischen Stromerzeugung ausmachen.
Autor
avtor
Nataša Koražija
04.09.2026 16:00
Lesezeit: 7 min
So geht China mit Photovoltaik gegen Kohle vor
Am schnellsten wächst die Photovoltaik: Gemäß dem Fünfjahresplan für den Energiesektor sollen in China bis zum Jahr 2030 mehr als 20 Prozent der elektrischen Energie in Solarkraftwerken erzeugt werden. (Bild: Hu Huhu/Xinhua/dpa) Foto: Hu Huhu

Im Folgenden:

  • Wie Chinas Solarkapazitäten erstmals die installierte Leistung der Kohlekraftwerke übertreffen.
  • Warum die Volksrepublik den weltweiten Markt für Photovoltaik-Module fast vollständig beherrscht.
  • Weshalb Kohlekraftwerke trotz des historischen Solarbooms vorerst die wichtigste Stütze bleiben.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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