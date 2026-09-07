Politik

Wahlergebnis Landtagswahl Sachsen-Anhalt: AfD-Rekordsieg und viele offene Fragen – wie es weitergeht

Die AfD triumphiert in Sachsen-Anhalt, verfehlt jedoch die absolute Mehrheit. Während mögliche Partner abwinken, beginnt das Ringen um Regierung, Landtagspräsidium und Ministerpräsidentenamt. Können ungewöhnliche Bündnisse, einzelne Überläufer oder wechselnde Mehrheiten den politischen Stillstand im Land am Ende doch verhindern?