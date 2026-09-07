Finanzen

Optische Komponenten für KI sind das nächste große Ding

Der Druck auf höhere Zinsen wächst, während die Deutsche Bank Aktien gefunden hat, die vom nächsten Kapitel des Booms um künstliche Intelligenz profitieren könnten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.09.2026 19:23
Lesezeit: 9 min
Optische Komponenten für KI sind das nächste große Ding
Wall Street entdeckt den nächsten KI-Gewinner. Nach eigenen Angaben. (Bild: SweetBunFactory/iStock) Foto: SweetBunFactory

Im Folgenden:

  • Warum die Deutsche Bank jetzt auf optische Komponenten beim KI-Boom setzt.
  • Weshalb traditionelle Käufer das Interesse an US-Staatsanleihen verlieren.
  • Wie die Fünf-Prozent-Marke bei US-Renditen die Aktienmärkte unter Druck setzt.

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