Finanzen

Vor EZB-Zinsentscheid: Vier Prozent auf Tagesgeld – doch es gibt einen Haken

Vier Prozent und mehr auf Tagesgeld: Banken werben derzeit offensiv um neue Kunden. Hinter den verlockenden Angeboten verbergen sich jedoch häufig kurze Zinsgarantien und weitere Bedingungen. Wer dauerhaft profitieren möchte, muss deshalb nicht nur auf den beworbenen Spitzenzins schauen.