Zollstreit zwischen USA und Kanada eröffnet deutschen Firmen neue Chancen

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada eskaliert und deutsche Firmen hoffen auf neue Exportchancen. (Bild: dpa)

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada eskaliert und deutsche Firmen hoffen auf neue Exportchancen. (Bild: dpa) Foto: Gene J. Puskar

Im Folgenden:

US-Zollstreit mit Kanada: Europa als verlässlicher HandelspartnerDer Zollstreit zwischen der Trump-Regierung und Kanada eskaliert - und Deutschland und Europa könnten Gewinner sein. Das zumindest...

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